Перевалили за 7 миллиардов, – Притула рассказал о результатах работы фонда за 4 года

Благотворительный фонд Сергея Притулы за 4 года работы помог большому количеству военных подразделений. Только за 2023 год 529 воинских частей хотя бы раз получали помощь.

Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула, добавив, что как правило, говорится о многократной истории обращений. А перечислить все бригады за 4 года деятельности – очень сложно.

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Главные достижения фонда

"Несмотря на огромные атаки информационного характера на фонд и на меня лично, мы достаточно хорошо держим планку. За первое полугодие аккумулировали более миллиарда гривен донатов от людей и бизнесов. А еще весной перевалили за 7 миллиардов общих сборов, начиная с февраля 2022 года", – рассказал Сергей Притула.

Он добавил, что с точки зрения менеджмента управления внутри коллектива, а также теми средствами, которые доверяют доноры, сейчас фонд работает наиболее эффективно за всю свою историю.

Удалось отточить навыки, которыми, кроме нас, больше никто не владеет. Например, поставки бронетехники из Великобритании, в частности бронированной и гусеничной бронетехники мы завезли уже 164 единицы,

– добавил Притула.

Создан чрезвычайно мощный отдел тактической медицины, который стоит за проведением первых всеукраинских форумов по тактической медицине. Компетенция людей является чрезвычайно высокой.

К тому же существует профессиональный технический отдел. Эти специалисты находят нужные технические решения для операторов дронов и для самих беспилотников.

Над чем сейчас работает фонд

Сейчас фонд находится на активном этапе аккумулирования средств на два больших направления. Первое – это отряд роботов: автоматизированные турели под крупнокалиберные пулеметы, беспилотные платформы, которыми можно доставлять боекомплект на "ноль", или использовать их для эвакуации.

Часть этих роботов мы закупили и передали в 53 бригаду. Но до конца августа стоит задача закрыть сбор на 50 миллионов гривен. Речь идет о десятках автоматизированных турелей и беспилотных платформ,

– пояснил волонтер.

А второе направление – это классика работы фонда, а именно FPV-дроны. Сбор на эти нужды не прекращается никогда. Есть запрос от военных на всю номенклатуру, поэтому фонд пытается удовлетворить эти потребности.

Каждый может присоединиться и помочь нашим военным. Поддержать сбор на 2500 дневных и 2500 ночных FPV-дронов можно по этой ссылке . А сбор на военный транспорт – БФСП –

"Мы искренне благодарим всех, кто поддерживает наш фонд в день рождения не только добрым словом, но и донатом на те счета, которые можно найти на наших страницах и на моей личной", – подытожил Сергей Притула.