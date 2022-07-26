Фонд "Вернись живым" показал "Байрактар", приобретенный для защитников Украины

Благотворительный фонд "Вернись живым" похвастался приобретением ударного беспилотника Bayraktar TB2 для наших защитников. Это стало самым большим проектом в истории фонда.

Волонтеры сообщили радостную новость на своих страницах в соцсетях.

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Они поделились фотографиями с техникой. На них директор фонда Тарас Чмут стоит на фоне беспилотника. На Bayraktar TB2 символика украинских военно-морских сил и герб Украины. Можно предположить, что беспилотник отправится именно в ВМС Украины.

"Уже", – говорится в подписи к фото.

С покупкой беспилотника волонтеров приветствовал Сергей Притула, который не так давно основал свой фонд. Он написал: "Снимаю шляпу! Искренне радуюсь за ваш успех!".

Bayraktar для Украины

Bayraktar TB2 – ударный беспилотник, который украинская армия использует с первого дня полномасштабного вторжения рф в Украину. Его можно использовать в радиусе 150 или 300 км. Может переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Бороться с Россией Украине помогает почти весь мир. Так в Литве за три дня собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник "Байрактар" для ВСУ. 8 июля его уже доставили в Украину . Компания-производитель заявила, что передаст устройство бесплатно, а собранные деньги пойдут на другие нужды Украины.

После этого украинцы тоже начали собирать на беспилотники. Сергей Притула 22 июня объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar , а вечером 24 июня сумма уже была собрана.

За 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен и волонтеры замахнулись на четвертую "птичку". Однако компании Baykar сообщили, что решили бесплатно передать Украине беспилотники.

А на днях в Польше собрали на Байрактар для Украины уже 9 миллионов злотых.

В Польше собрали всю сумму на Bayraktar для Украины: смотрите видео