Фонд Виктора Пинчука передал медикам Днепра современные "скорые" и наборы для неотложной помощи

Фонд Виктора Пинчука 29 сентября передал Днепропетровскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф две современные "скорые". Кроме того, медики получили 410 полностью укомплектованных сумок неотложной помощи.

Передача благотворительной помощи реализована в рамках совместной инициативы Ukraine Relief Fund, основанной Виктором и Еленой Пинчуками, Эриком и Венди Шмидтом и Schmidt Futures, Робертом Ф. Смитом и Vista Equity Partners, Minderoo Foundation Эндрю и Никогда Форрестов, Биллом Фордом и General At.

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Известно, что кареты скорой помощи созданы на базе автомобилей Volkswagen Crafter. Каждая медицинская машина оснащена по международным стандартам, и включает:

разведение кислорода для пациентов,

звуко- и виброизоляцию,

электрокардиограф,

дефибриллятор-монитор для контроля состояния пациента после реанимации.

Кроме автомобилей, которых так не хватает украинским медикам, Фонд Виктора Пинчука также передал 410 сумок неотложной помощи. По словам благотворителей, только 1 сумка может спасти 30 пациентов при сложных кровотечениях, проникающих ранениях грудной клетки, ожогах, травмах конечностей и позвоночника.

"Мы транспортируем тяжелых пациентов не только на территории Днепропетровщины. Война к обычной работе добавляет эвакуационные мероприятия с ранеными защитниками Украины. Немецкий Volkswagen Crafter, безусловно, надежный автомобиль. Новые "скорые" укомплектованы европейским и американским медицинским оборудованием от лучших мировых производителей. Сумками неотложной помощи мы обеспечим все бригады области, а также сформируем резерв с большим количеством перевязочных материалов, инфузионных растворов и других расходных материалов в случае чрезвычайных ситуаций", – рассказывает Радий Шевченко, директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме медиков, во время полномасштабной войны Фонд Виктора Пинчука оказывает помощь ВСУ и вынужденным переселенцам. Всего с 24 февраля они направили более 45,3 миллиона долларов в помощь армии, гражданскому населению и гуманитарным проектам.