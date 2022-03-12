На фоне нападения Путина на Украину Польша увеличивает армию почти в три раза

Сейм Польши 11 марта практически единогласно принял закон о защите отечества. Его поддержали 450 депутатов, против не голосовал никто, и только 5 воздержались.

Сейчас в польской армии – 110 тысяч человек. А будет 300 – 250 тысяч в регулярных войсках и еще 50 тысяч в территориальной обороне. Также ощутимо возрастет финансирование оборонной отрасли.

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Сейм Польши принял новый закон об обороне. По его условиям, польская регулярная армия станет вдвое больше, и уже с 2023 года расходы на нее возрастут до 3% ВВП.

Закон велик, 495 страниц, и предусматривает очень много изменений в оборонной сфере Польши. Однако против него в Сейме не голосовал никто – ведь после вторжения России в Украину поляки поняли, что вооруженные силы нужно существенно усиливать.

Важнейшие изменения в обороне Польши по новому закону таковы:

Регулярная армия вырастет со 111 тысяч личного состава до 250 тысяч профессиональных военных.

Силы территориальной обороны увеличат с 32 до 50 тысяч.

На все это выделят дополнительные финансовые и социальные стимулы для привлечения мужчин в армию.

Вознаграждение добровольца будет стартовать с 4000 злотых (около 27 тысяч гривен).

Также в Польше будет создана отдельная военная служба для борьбы в киберпространстве.

Общие расходы на армию увеличат с 2,2% ВВП в 2021 году до 3% ВВП в 2023 году.

Кстати, поправку о том, чтобы каждый гражданин имел право на оружие, отклонили.

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