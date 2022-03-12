Зараз в польській армії – 110 тисяч людей. А буде 300 – 250 тисяч у регулярних військах та ще 50 тисяч у територіальній обороні. Також відчутно зросте фінансування оборонної галузі.

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Оцінили загрозу: військо Польщі суттєво збільшать

Сейм Польщі ухвалив новий закон про оборону. За його умовами, польська регулярна армія стане вдвічі більшою, і вже з 2023 року витрати на неї зростуть до 3% ВВП.

Закон великий, 495 сторінок, і передбачає дуже багато змін в оборонній сфері Польщі. А проте проти нього у Сеймі не голосував ніхто – адже після вторгнення Росії в Україну поляки зрозуміли, що збройні сили треба суттєво посилювати.

Найважливіші зміни в обороні Польщі за новим законом такі:

Регулярна армія зросте зі 111 тисяч особового складу до 250 тисяч професійних військових.

Сили територіальної оборони збільшать з 32 до 50 тисяч.

На все це виділять додаткові фінансові та соціальні стимули для залучення чоловіків до армії.

Винагорода добровольця стартуватиме з 4000 злотих (приблизно 27 тисяч гривень).

Також у Польщі створять окрему військову службу для боротьби у кіберпросторі.

Загальні витрати на армію збільшать з 2,2% ВВП у 2021 до 3% ВВП у 2023 році.

До слова, поправку про те, щоб кожен громадянин мав право на зброю, відхилили.

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