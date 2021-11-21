На фоне объявления локдауна в Вене начались массовые протесты

Десятки тысяч человек, часто организованных ультраправыми группировками, вышли 20 ноября на протестный марш в столице Австрии Вены. Это произошло после того, как местное правительство объявило общенациональный локдаун.

Власти объяснили необходимость такого шага неотложной потребностью сдержать стремительный рост распространения коронавирусной инфекции. Но многим австрийцам это не понравилось.

Также важно Австрия закрывается для туристов

Антикарантинные протесты в Вене: почему начались и как происходили

Правительство Австрии объявило общенациональный локдаун для предотвращения распространения коронавируса с понедельника, 22 ноября. В субботу, еще до начала его действия, тысячи австрийцев вышли на улицы столицы страны Вены, опротестовывая такой шаг.

Австрийские власти подчеркнули, что рост смертности от коронавируса в три раза в последние дни и перегрузка больниц не оставляет выбора. Локдаун вводят на 10 или 20 дней в зависимости от эпидемической ситуации.

Также в Австрии введут обязательные прививки против коронавируса для всех граждан с 1 февраля, поскольку показатель вакцинации (66%) является одним из самых низких в Западной Европе.

Субботний протестный марш в Вене отметился плакатами с высмеиванием канцлера Александера Шалленберга, драками с полицией, задержаниями, применением файеров, перечных баллончиков и водометов.



Тысячи жителей Вены вышли на марш против карантинных ограничений / Фото с твиттера ANNA LUGIANO

По официальным данным, в митинге приняли участие 35 тысяч человек, порядок охраняли 1300 правоохранителей.

Обратите внимание: