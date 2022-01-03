На фоне переговоров о "гарантиях безопасности": Россия собралась провести учения ядерных сил

В начале 2022 года Россия намерена провести учения стратегических ядерных сил. Об этом в первые дни января сообщили ряд российских СМИ.

При этом на 10 января запланированы переговоры Соединенных Штатов Америки и России по так называемым "гарантиям безопасности". Гарантиям нерасширения НАТО в сторону российских границ.

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Россия собралась проводить учения ядерных сил

Российские СМИ сообщили со ссылкой на источники в минобороны, что "стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России состоятся в начале 2022 года".

пока официального подтверждения этой информации нет. 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу говорил только, что учения ядерных сил будет проведено в 2022, без указания месяца.

Примечательно другое: такого рода учения Россия проводит почти ежегодно, но обычно – в конце. В 2020 году, в частности, они проходили в начале декабря.

Во время них:

Подводный ракетоносец запускал межконтинентальную баллистическую ракету по полигону Кура на Камчатке.

Атомная субмарина запускала МБР по цели на полигоне Чижа на севере России.

И еще один пуск ракеты производился из состава ракетных войск стратегического назначения.

А вот в 2021 году такие учения Россия вроде бы и не проводила.

Январская же 2022 года информация СМИ о новых ядерных учениях в России появилась как раз на фоне:

Объявленного Владимиром Путиным требования о предоставлении Кремлю "гарантий безопасности" по нерасширению НАТО (то есть и о невключении туда Украины).

И именно они будут темой обсуждений во второй декаде января во время нескольких раундов общения в формате Россия – США и Россия – НАТО, в которых будет участвовать и ОБСЕ.

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