При цьому на 10 січня заплановані переговори Сполучених Штатів Америки й Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Гарантій нерозширення НАТО у бік російських кордонів.

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Росія зібралася проводити навчання ядерних сил

Російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в міноборони, що "стратегічні командно-штабні навчання "Грім" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил Росії відбудуться на початку 2022 року".

Зверніть увагу: наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. 21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу казав тільки, що навчання ядерних сил проведуть у 2022, без зазначання місяця.

Примітно інше: такого штибу навчання Росія проводить майже щороку, але зазвичай – наприкінці. У 2020 році, зокрема, вони відбувалися на початку грудня.

Під час них:

Підводний ракетоносець запускав міжконтинентальну балістичну ракету по полігону Кура на Камчатці.

Атомна субмарина запускала МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

І ще один пуск ракети робили зі складу ракетних військ стратегічного призначення.

А от у 2021 році такі навчання Росія начебто й не проводила.

Січнева ж 2022 року інформація ЗМІ про нові ядерні навчання у Росії з'явилася якраз на тлі:

Оголошеної Володимиром Путіним вимоги про надання Кремлю "гарантій безпеки" щодо нерозширення НАТО (себто, і про невключення туди України).

І саме вони будуть темою обговорень у другій декаді січня під час кількох раундів спілкування у форматі Росія – США та Росія – НАТО, участь у яких братиме й ОБСЄ.

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