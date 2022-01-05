На фоне протестов в Казахстане в столице Алматы ввели комендантский час

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в столице Алматы. В рамках этих мероприятий будет действовать комендантский час и ограничат перемещение людей.

Соответствующий указ Токаев подписал 5 января. Цель документа – обеспечить безопасность населения Алматы, а также восстановить законность и правопорядок.

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Чрезвычайное положение в Алматы: какие меры будут действовать

Комендантский час с 23:00 до 7:00 (комендантом города был назначен начальник Департамента столичной полиции Канат Таймерденов).

Ужесточение охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу транспорта.

Ограничение свободы передвижения, в частности транспорта.

Проверка документов, удостоверяющих личность, а также личный и осмотр вещей, осмотр транспорта.

Ограничение на въезд и выезд из Алматы.

Запрет на организацию и проведение массовых мероприятий. Речь как о мирных собраниях, так и о спортивных соревнованиях.

Запрет продажи оружия, боеприпасов, взрывчатки, специальных средств, ядовитых веществ.

Особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкоголя.

Временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических – еще и боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Масштабные протесты в Казахстане: коротко

Чрезвычайное положение в Алматы продлится с 1:30 5 января до 00:00 19 января 2022 года.

Начались они 3 января. Тогда люди вышли на митинг против правительства. Главной причиной таких настроений являлось повышение цен на газ. В частности, в середине 2021 года он стоил 55 – 60 тенге (примерно 0,13 доллара или 3,55 гривны), а теперь – 120 тенге (0,27 доллара или 7,37 гривны). Кроме уменьшения цены на газ, люди также требовали отставки правительства, строительства новых фабрик и заводов и сокращения безработицы.

Больше всего митингующих собралось в Актау и Жанаозене. Впрочем, протесты проходили и во многих других городах Казахстана. 4 января стало известно о десятках задержанных, а также о столкновениях активистов с полицейскими.

На фоне протестов власти Мангистауской области были вынуждены снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара или 3,14 гривны). Впрочем, протесты там и в остальных регионах не стихли.

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