На фоне российской агрессии Макрон призвал ЕС перевооружиться
Источник:France24
Эммануэль Макрон заявил, что безопасность Европы требует стратегического перевооружения. Президент Франции призвал к этому на фоне агрессии со стороны России.
Соответствующее заявление Макрон сделал в речи на заседании Европарламента в честь начала полугодового председательства Франции в Европейском Совете. Это случилось 19 января.
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Президент Франции призвал Европу перевооружиться
Эммануэль Макрон в своем обращении:
- призвал к "откровенным" переговорам с Россией;
- объяснил, что пришло время Евросоюзу перевооружаться и построить новый договор коллективной безопасности из-за угрозы российского вторжения в Украину.
Безопасность на нашем континенте требует стратегического перевооружения,
– заявил Макрон.
Также политик пояснил, что все-таки в основе диалога с Кремлем должны быть принципы, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций в соответствии с их желаниями".
Последнее заявление президент Франции сделал на фоне так называемых "гарантий безопасности" Кремля. Согласно им, Россия хочет получить от НАТО гарантии о нерасширении в Восточной Европе, в частности говорится о непредоставлении членства Украине. В США, ЕС и НАТО выступают против и неоднократно об этом заявляли.
Коротко об угрозе вторжения России
- Россия еще с октября 2021 года стягивает войска к границе с Украиной. 19 января 2022 года в Минобороны Украины заявили, что Кремль завершил этот процесс. Сейчас у границ Украины уже находится более 127 тысяч военных.
- 19 января Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России. Ведь после российского вторжения в Украину ограничения не будут иметь эффективности.
- В этот же день Алексей Резников заявил, что в случае нападения России несколько миллионов мигрантов, наших беженцев будут оставаться на украинско-польской границе, а может и на границе между Польшей и Германией. Это будет катастрофой для Европы.
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