На фоне российской агрессии Макрон призвал ЕС перевооружиться

Эммануэль Макрон заявил, что безопасность Европы требует стратегического перевооружения. Президент Франции призвал к этому на фоне агрессии со стороны России.

Соответствующее заявление Макрон сделал в речи на заседании Европарламента в честь начала полугодового председательства Франции в Европейском Совете. Это случилось 19 января.

Читайте также Европа должна быть фактором мира, – Макрон отреагировал на агрессию России

Президент Франции призвал Европу перевооружиться

Эммануэль Макрон в своем обращении:

призвал к "откровенным" переговорам с Россией;

объяснил, что пришло время Евросоюзу перевооружаться и построить новый договор коллективной безопасности из-за угрозы российского вторжения в Украину.

Безопасность на нашем континенте требует стратегического перевооружения,

– заявил Макрон.

Также политик пояснил, что все-таки в основе диалога с Кремлем должны быть принципы, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций в соответствии с их желаниями".

Последнее заявление президент Франции сделал на фоне так называемых "гарантий безопасности" Кремля. Согласно им, Россия хочет получить от НАТО гарантии о нерасширении в Восточной Европе, в частности говорится о непредоставлении членства Украине. В США, ЕС и НАТО выступают против и неоднократно об этом заявляли.

Коротко об угрозе вторжения России

Россия еще с октября 2021 года стягивает войска к границе с Украиной. 19 января 2022 года в Минобороны Украины заявили, что Кремль завершил этот процесс. Сейчас у границ Украины уже находится более 127 тысяч военных.

19 января Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России. Ведь после российского вторжения в Украину ограничения не будут иметь эффективности.

В этот же день Алексей Резников заявил, что в случае нападения России несколько миллионов мигрантов, наших беженцев будут оставаться на украинско-польской границе, а может и на границе между Польшей и Германией. Это будет катастрофой для Европы.

Россия может начать войну под чужим флагом в Украине – смотрите видео