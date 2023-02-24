Повторили нарративы Кремля: к чему призывает Пекин в своей "формуле мира"

Китай мог опубликовать свою "формулу мира". Правда, она достаточно неоднозначна. Точнее, некоторые из ее пунктов прямо противоречат другим и вряд ли могут быть эффективными в войне России против Украины.

Опубликованная Пекином "формула мира" может быть тем же документом, который Китай анонсировал несколько дней назад. Если это она, то содержится в ней на 2 пункта больше, чем в украинской, – 12. Мы же сосредоточим наше внимание на нескольких.

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Отказ от менталитета холодной войны

Таков один из этих пунктов. В нем подчеркивают, что "безопасность одной страны не должна достигаться за счет других". И что безопасность региона не должна достигаться путем укрепления или расширения военных блоков. Вот уже завуалированный нарратив России, которая вечно жалуется на то, что НАТО может стать больше.

Необходимо серьезно относиться к законным интересам и обеспокоенности всех стран в сфере безопасности и должным образом реагировать на них,

– отмечают в Пекине.

Там еще подчеркивают, что не существует простого решения сложного вопроса. Мол, все стороны должны способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Прекращение военных действий

Здесь Пекин решил напомнить, что конфликт и война еще никому не приносили пользы. Мол, все стороны должны оставаться рациональными, а также проявлять воздержание. Более того, "избегать раздувания огня и обострения напряженности".

Но это еще не все. Эти стороны – то есть Украина и Россия – должны не допустить дальнейшего обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля.

Здесь пошел нарратив о необходимости Украины и России быть вместе. Мол, все стороны должны поддержать Москву и Киев в их порывах работать в одном направлении. Кроме того, убеждены в Китае, следует как можно быстрее восстановить прямой диалог. В Пекине полагают, что это позволит постепенно деэскалировать ситуацию. Более того, достичь всеобъемлющего прекращения огня.

Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк заметил, что любая страна имеет право озвучивать те или иные инициативы. В то же время он напомнил, что именно Украина будет решать, что ей делать на своей земле. В частности, он добавил, что есть определенные вещи, на которые официальный Киев никогда не даст согласия.