Россияне активно используют лодки: в Силах обороны оценили вероятность высадки десанта

Российские лодки продолжают пытаться высадиться в островной зоне Херсонской области. В Силах обороны прокомментировали возможность активного вражеского наступления на правобережье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона. Детали рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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Какой наступательный потенциал России

По словам Волошина, тактика россиян представляет собой разведывательно-поисковые действия. Небольшие группы пехоты на 1 – 2 лодках пытаются высадиться в островной зоне ради разведки украинских укреплений, инженерных заграждений, системы огня и тому подобное.

Регулярность таких попыток – от 1 до 3 штурмов в сутки.

Сейчас мы не обнаружили достаточно сил и средств для проведения какого-то, скажем, масштабного форсирования, масштабного десанта... А скрыть такие силы и средства при современных средствах разведки – довольно проблематично,

– отмечает спикер.

Сейчас агрессор собирает количество сил и средств, необходимое для продолжения нынешних темпов. "Большой угрозы в ближайшее время нет, но противник довольно коварный. Говорить, что угрозы по проведению форсировочной операции вообще нет, я бы не спешил", – подытожил Волошин.

Напомним, накануне СМИ писали, что российские захватчики готовятся к масштабной десантной операции с привлечением 300 лодок. Тогда в Силах обороны Юга заявили – ситуация в Херсоне и прилегающих к Днепру прибрежных районах довольно сложная, враг пытается захватить небольшой плацдарм в островной зоне. Однако попытки оккупантов были неудачными.