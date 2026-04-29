Это задача россиян: полковник запаса ВСУ ответил, существует ли угроза Киеву со стороны Сум

На севере Украины продолжают обустраивать линию обороны от Киевского водохранилища до Сумщины. Это часть более широкой подготовки направления, которое Россия может использовать не только для давления, но и для растяжения украинских сил.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что фортификации на севере нужны независимо от того, пойдет ли враг на большое наступление в ближайшее время. По его словам, главный риск для Киева с этой стороны выглядит иначе, чем это часто представляют.

Смотрите также Война будет продолжаться: в ЦПД озвучили планы врага на 2026 год

Зачем укрепляют север?

Строительство линии обороны от Киевского водохранилища до Сумщины не стоит воспринимать как признак неизбежного большого наступления на Киев.

Напомним! В Украине строят сплошную эшелонированную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Как пояснил начальник инженерных войск Василий Сиротенко, на это направление сейчас направляют значительные силы и ресурсы, чтобы завершить работы в как можно более короткие сроки. Такие укрепления нужны, чтобы исключить внезапные атаки с севера, помешать россиянам создать буферную зону и не дать врагу оттеснить Украину от государственной границы. В ЦПД отдельно отметили, что это не означает подготовки к наступлению на Киев.

Речь идет о достройке северного направления, который давно должен был работать как отдельный участок фронта, а не оставаться пространством между боевыми зонами, где сегодня нет боев, а завтра уже может появиться угроза.

Создается северный фронт с нашей стороны. То, что надо было создавать еще несколько лет назад,

– сказал Свитан.

Укрепления на севере не начали строить с нуля и не строили хаотично по всей линии сразу. От Волыни до Киевского водохранилища фортификации еще раньше успели возвести под руководством Сергея Наева, который занимался именно северной границей с Беларусью.

Справка: Сергей Наев возглавлял Объединенные силы ВСУ с 2020 года, а о своем увольнении 11 февраля 2024 года, по его словам, узнал из СМИ. После этого генерал заявил, что остается верным Украине, поблагодарил военных и всех украинцев за поддержку и подчеркнул: война продолжается, поэтому борьба за уничтожение врага и деоккупацию украинских земель еще не завершена.

Он напомнил, что Наев работал над этим более года, а часть тех рубежей до сих пор сохраняется. В частности, по его словам, стоит и третья линия обороны, которую в свое время строили от Покровска до Славянска. Далее работу на севере не завершили, потому что тогда сменили командование и, как он отметил, вместе с Валерием Залужным и Сергеем Наевым сняли еще ряд генералов.

Это уже работа на новом уровне. Довольно неплохой, по крайней мере, план. Я посмотрел по высотам, по рекам – там все правильно сделано,

– сказал Свитан.

Поэтому, теперь эту линию продолжают уже на новом уровне. Речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской области и далее вплоть до Харьковщины и района Оскола.

Готовые люди для армии уже есть

В то же время Свитан объяснил, что сама по себе линия обороны на севере не решает проблему, если ее некем держать. Именно поэтому разговор о фортификации сразу упирается в другой вопрос – плотность войск вдоль всей линии соприкосновения и способность Украины реально укомплектовать новые рубежи людьми.

Чтобы не увидеть российских военных в наших фортификациях, надо увеличить плотность войск,

– сказал Свитан.

Он обратил внимание, что корпусная система пока не наполнена так, как должна была бы быть. Из шестнадцати корпусов, которые созданы на бумаге, полноценно укомплектованы только два, тогда как остальные еще ждут личный состав. Поэтому вопрос упирается уже не в бетон, технику или сами укрепления, а в то, где взять подготовленных людей для боевых частей. Выход он видит в том, чтобы не искать людей с нуля, а заводить в Вооруженные Силы уже подготовленных и пригодных бойцов из силовых структур.

Надо снимать бронь с силовиков и госслужбы и ставить их в строй. Это мотивированные, пригодные бойцы,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Речь идет, в частности, о ТЦК, ТрО, Нацгвардии, пограничников, часть подразделений СБУ и полиции, которых можно переводить через корпусную систему и ротационные механизмы хотя бы на год контракта.

К слову! В Украине обсуждают изменения в систему мобилизации, которые могут расширить полномочия Нацполиции в отношении людей со статусом "в розыске" в реестре "Оберег". По данным СМИ, среди идей – предоставить полиции широкий доступ к данным реестра, возможность оформлять материалы о нарушениях воинского учета, а также доставлять таких лиц в ТЦК. В то же время это пока только предварительные наработки, которые не оформлены как законопроект, а в Минобороны отмечают, что изменения в систему мобилизации действительно готовятся, но окончательно еще не согласованы.

По его мнению, именно такой механизм позволил бы укомплектовать корпуса, наполнить фортификации профессиональными людьми и не допустить ситуации, когда российские войска вообще могут оказаться в наших укреплениях.

Россия будет давить провокациями, а не наступлением

Сейчас Россия не имеет достаточно сил для широкомасштабной операции на севере. Личного состава ей не хватает даже для выполнения главных задач на основных участках фронта, где Кремль и дальше пытается расширить сухопутный коридор и продвинуться в Запорожской и Донецкой областях.

Россияне на данном этапе по Северному фронту не будут планировать широкомасштабных наступательных операций. Нечем их планировать. Вернее, спланировать им можно что угодно, наполнить нечем,

– сказал Свитан.

Поэтому главный риск на этом направлении выглядит иначе. Речь идет не о прямом рывке на Киев, а о попытках создать напряжение вдоль северной границы, заставить Украину перебрасывать туда резервы и ослаблять другие участки фронта.

Они будут пытаться сказаться по северному фронту, чтобы мы перебросили туда дополнительные резервы, чтобы Сырский растянул резервы и, не дай Бог, снял боевые части, которые вошли в боевое столкновение, и перебросил их на северное направление,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

То есть россияне, вероятно, будут делать ставку на провокации, разведку боем и демонстративное давление, а не на полноценное наступление.

Что известно о планах Кремля продолжать войну?

В Кремле готовятся не к миру, а к затягиванию войны как минимум до осени. По словам Андрея Коваленко, Россия не отказывается от своей главной цели – оккупации Украины и ее политического подчинения. Для этого Москва планирует и дальше давить на Востоке, в Запорожской области и на севере, а среди возможных сценариев рассматривает и новую частичную мобилизацию, потому что потери уже превышают количество людей, которых удается привлекать по контракту.

Под такой сценарий в России все сильнее ограничивают информационное пространство. Коваленко обратил внимание, что блокировка Telegram и усиление контроля над интернетом могут быть подготовкой к новым непопулярным решениям. Кремль пытается минимизировать пространство для обсуждения войны и возможного недовольства внутри страны.

В то же время между планами Кремля и реальными возможностями российской армии все больший разрыв. Москва хочет захватить весь Донбасс и давить дальше, но, как отметил Коваленко, даже приоритетные для России цели остаются недостижимыми. В качестве примера он привел Покровск, который россияне планировали оккупировать еще в начале 2025 года, но не смогли.