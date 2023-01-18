Путин готовится к повторному нападению, поэтому Украине нужно оружие, – Дуда в Давосе
Источник:Reuters
В швейцарском городе Давосе состоялся Всемирный экономический форум, посвященный восстановлению мира и безопасности. На мероприятии выступил президент Польши Анджей Дуда, призвавший предоставить нашему государству большее вооружение.
Варшава продолжает отстаивать интересы Украины, в том числе на международной арене. Форум в Давосе не стал исключением, ведь во время него Дуда четко сказал Западу, что воины Вооруженных Сил нуждаются больше именно в современном оружии, чтобы давать отпор российским оккупантам.
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Россия может еще раз напасть
Собственно лидер Польши опасается того, что Россия готовит новое наступление на Украину в течение нескольких месяцев. В то же время, он добавил, что крайне важно оказать Киеву дополнительную поддержку в виде современных танков и ракет.
Они (россияне – 24 Канал) все еще очень сильны, и мы боимся, что они готовятся к новому наступлению в течение нескольких месяцев, поэтому крайне важно прислать Украине дополнительную поддержку, в том числе современные танки и современные ракеты,
– констатировал Дуда на ежегодной встрече Всемирного экономического форума.
Форум в Давосе: что нужно знать
- Отметим, что в этом году этот экономический форум проходил на фоне новостей о том, что в Броварах Киевской области упал вертолет, в результате чего погибли 14 человек. Среди них были министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Кроме того, более двух десятков человек были ранены и доставлены в больницы.
- На форум приехала первая леди Елена Зеленская, которая прямо перед своим вступлением узнала об этой новости. Сеть облетели кадры, на которых супруга президента сдерживается, чтобы не заплакать из-за произошедшего. Хотя и слезы, конечно, все же были на ее глазах.
- Выступал на этом мероприятии и Президент Украины Владимир Зеленский, но онлайн. Он акцентировал внимание на том, что эта трагедия в Броварах не несчастный случай, а исход войны. Однако следует сказать, что пока правоохранители не установили стопроцентную причину авиакатастрофы.