Путин готовится к повторному нападению, поэтому Украине нужно оружие, – Дуда в Давосе

В швейцарском городе Давосе состоялся Всемирный экономический форум, посвященный восстановлению мира и безопасности. На мероприятии выступил президент Польши Анджей Дуда, призвавший предоставить нашему государству большее вооружение.

Варшава продолжает отстаивать интересы Украины, в том числе на международной арене. Форум в Давосе не стал исключением, ведь во время него Дуда четко сказал Западу, что воины Вооруженных Сил нуждаются больше именно в современном оружии, чтобы давать отпор российским оккупантам.

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Россия может еще раз напасть

Собственно лидер Польши опасается того, что Россия готовит новое наступление на Украину в течение нескольких месяцев. В то же время, он добавил, что крайне важно оказать Киеву дополнительную поддержку в виде современных танков и ракет.

Они (россияне – 24 Канал) все еще очень сильны, и мы боимся, что они готовятся к новому наступлению в течение нескольких месяцев, поэтому крайне важно прислать Украине дополнительную поддержку, в том числе современные танки и современные ракеты,

– констатировал Дуда на ежегодной встрече Всемирного экономического форума.

Форум в Давосе: что нужно знать