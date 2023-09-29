Это очень важно, – политолог проанализировал перспективы Форума оборонных индустрий

Сейчас ключевым для Украины является стабильное поступление оружия для того, чтобы мы могли продолжать эту войну. Так, в ближайшие дни в Киеве состоится первый Форум оборонных индустрий. Участие в нем примут около 165 компаний из 26 стран.

Запасы Запада не бездонны и иссякают быстрее, чем имеют возможность пополняться. Поэтому дискуссия переходит в плоскость относительно производства вооружения совместно с Украиной или на нашей территории. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, столь такой подход может быть результативным.

Читайте также Украина "разбудила" Запад: Клочок назвал причину визита международных партнеров в Киев

Появляется много возможностей

Подобные форумы не просто важны. Они очень важны. Потому что там обсуждают конкретные общие проекты, реализация которых может быть быстрой.

Также туда привлекаются, в частности, со стороны наших западных партнеров, не только государственные деньги, но и деньги частных компаний, увидевших свой интерес в российско-украинской войне. Компании понимают, что могут дополнительно заработать.

Это немного цинично выглядит, но те, кто производит оружие, смотрят на войну с цинизмом,

– отметил политолог.

На таких форумах есть возможности обсуждать эти вопросы и привлекать не только страны, но и частный бизнес к реализации инициатив, которые нужны и выгодны для Украины.

"Россия никуда не исчезнет, даже если война закончится в ближайшее время. Необходимость увеличивать производство оружия, как минимум с целью замены более новой, чрезвычайно актуальна", – добавил Рейтерович.

В традиционном вечернем обращении 16 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о подготовку к Форуму оборонных индустрий, который состоится этой осенью. Он даст нашему государству все возможности производить оружие и снаряды.

Почему важен Форум оборонных индустрий: смотрите видео

Производство и передача оружия Украине