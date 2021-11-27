Форум и возведение памятников: Зеленский определил мероприятия к годовщине Голодомора

Президент Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора. Среди них есть проведение Международного форума в 2023 году и строительство памятников.

Кабмин должен создать организационный комитет для проведения мероприятий. Его сопредседателями будут премьер Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак.

Важно Голодомор в цифрах: мертвые и нерожденные, геноцид и его признание в мире

Также в комитет войдут ученые, представители общественных объединений, местные власти. Должны утвердить план мероприятий на 2022 – 2023 годы, посвященные 90-й годовщине Голодомора.

Какие мероприятия планируют

В 2023 году хотят провести Международный форум к годовщине трагедии. Тему будут освещать в творческих проектах, в частности, в кино. В оборот планируют выпустить почтовую марку и конверт.

Возведение памятников

В плане отметили установку в других государствах памятников жертвам Голодомора. В Вашингтоне намерены открыть музейную экспозицию.

Также в планах завершить реконструкцию первой очереди и построить вторую очередь Национального музея Голодомора-геноцида. В Киеве должны поставить памятник исследователю Голодомора Джеймсу Мейсу.

Кроме того, было поручено обеспечить достаточное финансирование для организации мероприятий. Насчет этого обратились в Министерство иностранных дел, областные госадминистрации и КГГА.

Сколько украинцев признают Голодомор геноцидом

Голодомор 1932 – 1933 годов стал причиной гибели миллионов украинцев. Советская власть создавала голод искусственно, пытаясь истребить народ.

Десятки стран признали, что Голодомор был геноцидом. С таким мнением согласны 85% наших граждан.