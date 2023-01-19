На Форуме в Давосе стартовал проект Ukraine is You: что об этом известно

В Давосе проходит Всемирный экономический форум, в рамках которого в Украинском доме презентовали проект Ukraine is You. Таким образом, благодаря искусству авторы инициативы – Фонд Виктора Пинчука и Офис Президента – в очередной раз привлекли внимание мира к войне в Украине.

Известно, что проект состоит из серии лекций и двух выставок: об освобождении Херсона от российских оккупантов и о военных преступлениях государства-агрессора.

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"За 3 дня до начала Всемирного экономического форума российская ракета упала на жилой дом в моем родном городе, Днепре. Я хорошо знаю этот район города. Мой друг жил в этом доме. Из-под завалов извлекли более 40 погибших. Я предлагаю каждому участнику Всемирного экономического форума представить себя в квартире этого дома в секунду, когда туда попала ракета Х-22", – отметил Виктор Пинчук.

У Украины нет средств сбивать эти ракеты. Но такие установки есть – это Patriot. Если выставки проекта Ukraine is You помогут принимающим решения людям представить себя украинцами в этой трагедии, это может ускорить принятие решений о помощи Украине. Я верю в силу искусства, – добавил он.

Фонд Виктора Пинчука на фотовыставке в Давосе показал российские военные преступления / Фото Ukraine is You

Как политики отреагировали на проект Ukraine is You

Президент Польши Анджей Дуда побывал на церемонии открытия Ukraine is You в Давосе. Политик заявил о намерении его страны продлить полную поддержку Украины.

"Когда мы общаемся с президентом Владимиром Зеленским, он говорит на украинском, а я на польском, и мы прекрасно все понимаем. Особенно когда речь идет о том, куда идти российскому кораблю. На выставках проекта Ukraine is You в Давосе представлены наглядные доказательства преступлений российских агрессоров. Это не какая-то щекотливая война XXI века, это не война на мониторах. Это брутальная страшная война, где люди теряют жизнь. Эта война может быть завершена только одним способом – изгнанием российских оккупантов из Украины и наказанием всех, кто отвечает за военные преступления", – подчеркнул Анджей Дуда.

Анджей Дуда в очередной раз поддержал украинцев / Фото Ukraine is You

Также на церемонии открытия глава Офиса Президента Андрей Ермак обратился к мировым лидерам. Он призвал всех участников Всемирного экономического форума в Давосе содействовать созданию Специализированного международного трибунала для наказания за военные преступления. Кроме этого, политик отметил важность изменений в национальном законодательстве стран G7 относительно использования конфискованных российских активов.

Мы призываем весь цивилизованный мир сделать все, чтобы Генассамблея ООН создала специализированный международный трибунал, который привлечет к ответственности две категории преступников. Первая – те, кто убивает украинцев на этой войне. Погибли тысячи гражданских людей, в том числе 453 ребенка. Вторая категория – те, кто принимал решение о решении этой войны. Они должны быть наказаны, – заявил Андрей Ермак.

"Не менее важно принятие изменений в национальное законодательство западных стран, которое позволит направить конфискованные активы государства-агрессора, в частности, его валютные резервы, на восстановление Украины. Войной разрушены 54 тысячи жилых домов, 280 образовательных учреждений, 316 больниц, тысячи предприятий. Восстановление должно происходить за счет активов агрессора", – подчеркнул глава ОП.

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе открылся 16 января и продлится до 20 января. В рамках форума традиционно работает Украинский дом, соучредителем которого является Фонд Виктора Пинчука.