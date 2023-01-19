Відомо, що проєкт складається із серії лекцій та двох виставок: про звільнення Херсона від російських окупантів та про воєнні злочини держави-агресора.

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"За 3 дні до початку Всесвітнього економічного форуму російська ракета впала на житловий будинок у моєму рідному місті, Дніпрі. Я добре знаю цей район міста. Мій друг жив у цьому будинку. З-під завалів дістали понад 40 загиблих. Я пропоную кожному учаснику Всесвітнього економічного форуму уявити себе в квартирі цього будинку у секунду, коли туди потрапила ракета Х-22", – відзначив Віктор Пінчук.

В України немає засобів збивати ці ракети. Але такі установки є – це Patriot. Якщо виставки проєкту Ukraine is You допоможуть людям, які приймають рішення, уявити себе українцями у цій трагедії, це може прискорити прийняття рішень про допомогу Україні. Я вірю в силу мистецтва, – додав він.

Фонд Віктора Пінчука на фотовиставці у Давосі показав російські воєнні злочини / Фото Ukraine is You

Як політики відреагували на проєкт Ukraine is You

Президент Польщі Анджей Дуда побував на церемонії відкриття Ukraine is You у Давосі. Політик заявив про намір його країни продовжити повну підтримку України.

"Коли ми спілкуємось із президентом Володимиром Зеленським, він говорить українською, а я польською, і ми чудово все розуміємо. Особливо, коли йдеться про те, куди йти російському кораблю. На виставках проєкту Ukraine is You у Давосі представлені наочні докази злочинів російських агресорів. Це не якась делікатна війна XXI сторіччя, це не війна на моніторах. Це брутальна страшна війна, де люди втрачають життя. Ця війна може бути завершена лише в один спосіб – вигнанням російських окупантів з України і покаранням всіх, хто відповідає за воєнні злочини", – наголосив Анджей Дуда.

Анджей Дуда вкотре підтримав українців / Фото Ukraine is You

Також на церемонії відкриття голова Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся до світових лідерів. Він закликав усіх учасників Всесвітнього економічного форуму у Давосі сприяти створенню Спеціалізованого міжнародного трибуналу для покарання за воєнні злочини. Крім цього, політик наголосив на важливості змін до національного законодавства країн G7 щодо використання конфіскованих російських активів.

Ми закликаємо весь цивілізований світ зробити все, щоб Генасамблея ООН створила Спеціалізований міжнародний трибунал, який притягне до відповідальності дві категорії злочинців. Перша – ті, хто вбиває українців на цій війні. Загинули тисячі цивільних людей, зокрема 453 дитини. Друга категорія – ті, хто приймав рішення про розв'язання цієї війни. Вони мають бути покарані, – заявив Андрій Єрмак.

"Не менш важливим є прийняття змін до національного законодавства західних країн, яке дозволить спрямувати конфісковані активи держави-агресора, зокрема, її валютні резерви, на відновлення України. Війною зруйновано 54 тисячі житлових будинків, 280 освітніх закладів, 316 лікарень, тисячі підприємств. Відбудова має відбуватись коштом активів агресора", – підкреслив голова ОП.

Нагадаємо, що Всесвітній економічний форум у Давосі відкрився 16 січня і триватиме до 20 січня. В рамках форуму традиційно працює Український дім, співзасновником якого є Фонд Віктора Пінчука.