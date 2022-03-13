Фосфорные бомбы по Попасной и расстрел волонтера в коляске, – Гайдай о цинизме оккупантов
Источник:телеканал "Рада"
Враг не дает покоя Луганщине: под постоянным обстрелом находятся населенные пункты. Так на Попасную оккупанты сбросили фосфорные бомбы.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он отметил, что ситуация в области – очень сложная.
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Единственная хорошая новость – удалось договориться о режиме тишины
Практически все населенные пункты находятся под обстрелами. Единственная хорошая новость, отметил Гайдай, – то, что удалось договориться с российской стороной о режиме тишины.
И сейчас проводится эвакуация. Людей вывозят из разных городов,
– сказал Гайдай.
В области удалось разгрузить 7 вагонов гуманитарной помощи. Речь идет о еде, лекарствах, средствах гигиены, одежде. Дополнительно следуют еще 11 вагонов. Самые большие проблемы – с водоснабжением, теплом, электричеством, сети повреждены из-за обстрелов.
Враг умышленно бреет по инфраструктуре
Гайдай заметил, что враг умышленно бредет по инфраструктуре. При этом украинские защитники удерживают линию обороны и дают отпор.
Но цинизм врага… Я только один такой пример приведу: на Попасную сбросили фосфорную бомбу,
– рассказал председатель ОВА.
Также захватчики вошли в дом волонтера – человека с инвалидностью. Его просто расстреляли в инвалидной коляске за проукраинскую позицию.
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