Фосфорные бомбы по Попасной и расстрел волонтера в коляске, – Гайдай о цинизме оккупантов

Враг не дает покоя Луганщине: под постоянным обстрелом находятся населенные пункты. Так на Попасную оккупанты сбросили фосфорные бомбы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он отметил, что ситуация в области – очень сложная.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Единственная хорошая новость – удалось договориться о режиме тишины

Практически все населенные пункты находятся под обстрелами. Единственная хорошая новость, отметил Гайдай, – то, что удалось договориться с российской стороной о режиме тишины.

И сейчас проводится эвакуация. Людей вывозят из разных городов,

– сказал Гайдай.

В области удалось разгрузить 7 вагонов гуманитарной помощи. Речь идет о еде, лекарствах, средствах гигиены, одежде. Дополнительно следуют еще 11 вагонов. Самые большие проблемы – с водоснабжением, теплом, электричеством, сети повреждены из-за обстрелов.

Враг умышленно бреет по инфраструктуре

Гайдай заметил, что враг умышленно бредет по инфраструктуре. При этом украинские защитники удерживают линию обороны и дают отпор.

Но цинизм врага… Я только один такой пример приведу: на Попасную сбросили фосфорную бомбу,

– рассказал председатель ОВА.

Также захватчики вошли в дом волонтера – человека с инвалидностью. Его просто расстреляли в инвалидной коляске за проукраинскую позицию.

Тем временем Папа Римский обратился в Россию и призвал "прекратить резню" в Мариуполе: видео