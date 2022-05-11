О том, как прошла ночь в украинских регионах, рассказали в Офисе Президента, сообщает 24 канал. Ситуацию обнародовали по состоянию на 8.00 11 мая.

К теме Отработала ПВО: ракета оккупантов разорвалась над инфраструктурным объектом возле Запорожья

Ситуация в украинских регионах: основное

Черниговская область

В Черниговской области вечером 10 мая и утром 11-го россияне обстреляли территории Городнянского района. По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений и нанесенный ущерб сейчас уточняют.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области ночью раздавалась сирена. Враги обстреливали приграничные территории на границе с Херсонской областью. Попали снаряды по полям в Зеленодольской и Широковской общинах. Пострадавших и больших разрушений нет.

Харьковская область

Ночных обстрелов по самому областному центру не было. Однако в Харьковском районе – 6 пострадавших. В Лозовском и Изюмском районах – 2 раненых. В Купянском районе один человек погиб.

На Изюмском направлении оккупанты снова готовятся наступать, однако ВСУ держат оборону.

Читайте также Оккупанты обстреляли областную школу-интернат для особых детей в Горском

Луганская область

Россияне обстреливали ракетами и бомбами все города области. Два из этих обстрелов произошли ночью. Снарядами повреждена областная школа-интернат для детей с особыми потребностями в Горском. К счастью, детей и персонал вовремя эвакуировали.

Северодонецк остался без света, воды и газа. Ведь российские войска повредили магистральный газопровод.

Донецкая область

Вблизи Новомихайловки враг неоднократно предпринимал попытки прорыва, однако никакого результата это не дало. А в районе Светлодарска враги использовали фосфорные бомбы.

До сих пор держится Азовсталь в Мариуполе, хотя россияне постоянно обстреливают завод и пытаются штурмовать.

Херсонская область

В Херсонской области в течение дня и ночи раздавалось много взрывов. Критическая ситуация – в населенных пунктах, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями. В Херсонской области горят леса, однако оккупанты никого не пропускают, чтобы их потушить. Десятки населенных пунктов – без света и воды.

Николаевская область

Днем 10 мая были обстрелы в Березнеговатской и Снегиревской общинах, сел Новорусское и Заря. Сгорели 2 жилых дома. В акватории Очакова был "прилет" в гражданскую баржу, обстреляли и окрестности Николаева. Обошлось без пострадавших.