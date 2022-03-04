Украина на руках: сеть растрогало фото военного, который выносит младенца из руин

Оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты в Киевской области. В Ирпене враг уничтожил мост, соединяющий населенные пункты. В сети показали фото, как военный переносил через мост ребенка на руках.

Возле Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов есть большие разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Один из мостов полностью разрушен.

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Поэтому 4 марта из Ирпеня и прилегающих к нему территорий по железной дороге эвакуировали более 3000 женщин и детей. Спасатели и военные ВСУ помогали местным перебраться в нужное место.

В частности, соцсети поразило фото, на котором заметно, как военный пеерносит маленького ребенка на руках из-за разрушенного моста.



Военный несет ребенка у разрушенного моста в Ирпене / Фото Timothy Fadek / CNN

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