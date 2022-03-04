Біля Ірпіня внаслідок обстрілів та авіаударів є великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Один з мостів повністю зруйнований.

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Тому 4 березня з Ірпіня та прилеглих до нього територій залізницею евакуювали понад 3000 жінок та дітей. Рятувальники та військові ЗСУ допомагали місцевим перебратися до потрібного місця.

Зокрема, соцмережі вразило фото, на якому помітно, як військовий пеерносить маленьку дитину на руках через зруйнований міст.



Військовий несе дитину біля зруйнованого мосту в Ірпені / Фото Timothy Fadek / CNN

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