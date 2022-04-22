Фото медика "Азова" с окровавленными перчатками покорило сеть
Источник:инстаграм dr.livese
Украинские военные уже почти два месяца героически удерживают Мариуполь. Их мужеством и выдержкой восхищается весь мир.
Бойцы полка "Азов" и морские пехотинцы из 36-й отдельной бригады находятся на заводе "Азовсталь". А вместе с ними еще около тысячи детей, женщин и пожилых людей.
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Воины и гражданские – в окружении. Среди них много пострадавших. Украинская сторона предлагала россиянам обмен по крайней мере ранеными, чтобы военным могли оказать профессиональную помощь. Однако государство-агрессор отказалось. Потому всех раненых лечат военные медики на местах.
Фото одного из них покорило сеть – медик показал сердце руками в окровавленных варежках.
Передайте моей маме слова – я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда,
– подчеркнул Герой.
Реакция пользователей сети
В комментариях к сообщению украинцы благодарят военного за подвиг. Слова поддержки пишут даже иностранцы:
- "Мы молимся за всех вас каждый день. Очень гордимся смелостью. Оставайтесь в безопасности. Из Калифорнии", – написала Синди Дрейбелбис;
- "Молитвы за вас. Я бывший военный медик, сейчас врач скорой помощи. Как мы можем помочь?" – Мигель Хосе Бланко;
- "Я военный медик из Бразилии. Я не представляю, как тяжело было эти дни в Украине. Оставайтесь сильными, многим солдатам нужны ваши медицинские навыки. Вы делаете разницу. Бог благословит вас всех", – Педро Фраде.
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