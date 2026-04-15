На фоне "ссоры" с Папой Римским: Трамп оказался в новом скандале из-за фото в образе Иисуса

Американский президент оказался в эпицентре нового скандала, возмущены даже его сторонники. Все это – из-за опубликованного в соцсетях фото в образе Иисуса, сгенерированное искусственным интеллектом.

Этот инцидент очень возмутил сторонников американского президента, сообщает Politico.

Что известно о скандальном фото Трампа?

Картинка, сгенерирована искусственным интеллектом, изображает Трампа в роли Иисуса Христа. Его окружают военный, ветеран, женщина, молящаяся, и традиционные американские символы: статуя Свободы, орлы и национальный флаг. Трамп одет в белый хитон, а из ладоней у него идут лучи света. Одной рукой президент касается больного мужчины в больничной рубашке, что может быть ссылкой на сцены из Библии, где Иисус лечил больных и даже воскрешал мертвых.



Картинка, которую выложил Трамп в соцсети / Изображение из аккаунта Трампа в Trurh Social

Фото вызвало шквал критики, прежде всего от электората президента США – консервативных религиозных американцев, среди которых как протестанты, так и католики. Белый дом не сразу ответил на просьбу прокомментировать критику. После возмущения в комментариях Трамп удалил сообщение на следующий день, после чего отрицал сравнение с Иисусом и заявил журналистам, что его изобразили врачом.

Да, я ее опубликовал, и я думал, что это я в роли врача. Это было связано с Красным Крестом – я изображен как сотрудник Красного Креста,

– оправдывался Дональд Трамп.

Что известно о последних скандалах Трампа?

Politico сообщает, что недовольство было особенно сильным со стороны евангельских протестантов, традиционных католиков и популистских консерваторов, которые составляют основу электората Трампа. Даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон, известный тем, что не выдвигал на голосование вопрос помощи Украине в 2024 году, заявил, что лично просил Трампа удалить сообщение. Учитывая то, что уже осенью будут довыборы, Трамп допустил ошибку, усилив разногласия в лагере своих сторонников.

Politico предполагает, что люди активнее выражают недовольство на фоне политических проблем, которые возникли во время президентства Трампа. Особенно это касается войны в Иране, которая вызвала рост цен на энергоресурсы и не пользуется популярностью среди его сторонников с изоляционистскими взглядами.

Также Трамп успел раскритиковать Папу Римского Льва XIV за недостаточную поддержку своей внешней политики и назвал его "слабым". В Ватикане отреагировали на заявления Трампа. Эти высказывания американского президента раскритиковала и его союзница – премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

