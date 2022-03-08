Фотобанк Depositphotos и платформа дизайна VistaCreate закрылись для России и Беларуси

В результате вторжения России на территорию Украины из страны-агрессора продолжают уходить компании. Так, теперь в ней, а также Беларуси не будут работать Depositphotos и VistaCreate.

Как сообщается в блоге Depositphotos, такое решение было принято в связи с военными действиями, что проводятся Россией на территории Украины.

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Depositphotos и VistaCreate уходят из России и Беларуси

Также в связи с санкциями против России фотобанк и платформа для графического дизайна VistaCreate прекращают все продажи, предоставление услуг клиентам, а также партнерам из России и Беларуси.

Мы прекратим прием платежей, прекратим доступ к предоплаченным услугам и прекратим любое другое сотрудничество с клиентами и партнерами из вышеупомянутых стран,

– говорится в заявлении.

Также команды Depositphotos и VistaCreate осуждают насильственные и противоправные действия России. В компаниях не хотят, чтобы их услуги пользовались с целью пропаганды, а также дезинформации.

Ранее для борьбы с дезинформацией и пропагандой компании разослали электронные письма пользователям в России и Беларуси. Они рассказали правду о войне в Украине, а также призвали местное население присоединиться к антивоенным протестам.

Также сотрудники компании работают волонтерами, жертвуют деньги на гуманитарные цели и вступают в ряды территориальной обороны.

Отметим, что Depositphotos была основана Дмитрием Сергеевым в ноябре 2009 года в Киеве. В настоящее время ее штат насчитывает 450 украинцев по всему миру.

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