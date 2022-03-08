Як повідомляється у блозі Depositphotos, таке рішення прийняли у зв'язку з військовими діями, що проводяться Росією на території України.

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Depositphotos та VistaCreate ідуть з Росії й Білорусі

Також у зв'язку із санкціями проти Росії фотобанк Depositphotos та платформа для графічного дизайну VistaCreate припиняють усі продажі, надання послуг клієнтам, а також партнерам з Росії та Білорусі.

Ми припинимо прийом платежів, припинимо доступ до передплачених послуг і припинимо будь-яку іншу співпрацю з клієнтами та партнерами з вищезгаданих країн,
– йдеться у заяві.

Також команди Depositphotos та VistaCreate засуджують насильницькі та протиправні дії з боку Росії. У компаніях не хочуть, щоб їхніми послугами користувалися з матою пропаганди, а також дезінформації.

Раніше для боротьби з дезінформацією та пропагандою, компанії розіслали електронні листи користувачам у Росії та Білорусі. У них розповіли правду про війну в Україні, а також закликали місцеве населення приєднатися до антивоєнних протестів.

  • Також співробітники компанії працюють волонтерами, жертвують гроші на гуманітарні цілі та вступають до лав територіальної оборони.

Зазначимо, що Depositphotos була заснована Дмитром Сергеєвим у листопаді 2009 року в Києві. Наразі її штат налічує 450 українців по всьому світу.

Війна

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