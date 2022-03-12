Фотографировали военных и инфраструктуру: в Покровске супружеская пара помогала оккупантам

В Покровске Донецкой области супружеская пара сотрудничала с оккупантами. Они фотографировали военных ВСУ и объекты инфраструктуры и сливали эту информацию врагу.

Прокуратура в Донецкой области сообщила супружеской паре о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору с группой лиц.

К теме Не знаем, сколько живых, – Гайдай об обстреле из танка дома престарелых

По данным следствия, еще в середине ноября 2021 года жительница Покровска и ее муж за деньги согласились передавать информацию об объектах инфраструктуры города представителю оккупационной администрации РФ.

В течение декабря 2021 – февраля 2022 через вайбер и телеграмм супруги передавали представителю государства-агрессора фото:

объектов социальной сферы города,

автомобильных и железнодорожных мостов и развязок,

информацию о взлетно-посадочной полосе аэропорта,

мест дислокации военнослужащих ВСУ.

При этом они отдавали себе отчет, что эта информация будет использована в ущерб территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Мужчину и женщину задержали, и каждому из них прокурор избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток. Досудебное расследование осуществляется следователями СБУ в Донецкой и Луганской областей.

К слову, враг отправляет на войну даже новобранцев. Так, один россиянин сдался в плен СБУ и рассказал, что его призвали в армию всего месяц назад.

Важно – россияне захватили восточные окрестности Мариуполя.