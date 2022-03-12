Фотографировали военных и инфраструктуру: в Покровске супружеская пара помогала оккупантам
Источник:Офис Генерального прокурора
В Покровске Донецкой области супружеская пара сотрудничала с оккупантами. Они фотографировали военных ВСУ и объекты инфраструктуры и сливали эту информацию врагу.
Прокуратура в Донецкой области сообщила супружеской паре о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору с группой лиц.
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По данным следствия, еще в середине ноября 2021 года жительница Покровска и ее муж за деньги согласились передавать информацию об объектах инфраструктуры города представителю оккупационной администрации РФ.
В течение декабря 2021 – февраля 2022 через вайбер и телеграмм супруги передавали представителю государства-агрессора фото:
- объектов социальной сферы города,
- автомобильных и железнодорожных мостов и развязок,
- информацию о взлетно-посадочной полосе аэропорта,
- мест дислокации военнослужащих ВСУ.
При этом они отдавали себе отчет, что эта информация будет использована в ущерб территориальной целостности и обороноспособности Украины.
Мужчину и женщину задержали, и каждому из них прокурор избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток. Досудебное расследование осуществляется следователями СБУ в Донецкой и Луганской областей.
К слову, враг отправляет на войну даже новобранцев. Так, один россиянин сдался в плен СБУ и рассказал, что его призвали в армию всего месяц назад.
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