Прокуратура на Донеччині повідомила подружжя про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою з групою осіб.
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За даними слідства, ще в середині листопада 2021 року мешканка Покровська та її чоловік за гроші погодились передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації РФ.
Протягом грудня 2021 – лютого 2022 року через вайбер та телеграм подружжя передавало представнику держави-агресора фото:
- об’єктів соціальної сфери міста,
- автомобільних та залізничних мостів та розв’язок,
- інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту,
- місць дислокації військовослужбовців ЗСУ.
При цьому вони усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності України.
Чоловіка та жінку затримали і кожному з них прокурор обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб. Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях.
До слова, ворог відправляє на війну навіть новобранців. Так, один росіянин здався в полон СБУ та розповів, що його призвали в армію лише місяць тому.
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