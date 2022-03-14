В Fox News заявили, что их корреспондент был ранен под Киевом

14 марта 2022 , 22:24
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В Fox News заявили, что их журналист Бенджамин Холл получил ранения под Киевом. Известно, что у корреспондента осколочный перелом обеих ног.

Ранение мужчина получил 14 марта. Это случилось на 19-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Британский журналист получил  осколочный перелом обеих ног из-за обстрела россиян

Корреспондент Fox News получил ранения под Киевом

Ведущий телеканала Fox News Джон Робертс рассказал в эфире, что их корреспондент госпитализирован.

Команды работают на местах над сбором дополнительной информации по мере развития ситуации,
– рассказал ведущий.

О ранении журналиста в результате обстрелов оккупантов первой сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Автор: Діана Квасневська