Во время эвакуации: вражеский FPV-дрон разорвался возле машины мэра Часового Яра

FPV-дрон врага пытался поразить автомобиль, на котором глава ВГА Часового Яра Сергей Чаус эвакуировал раненого дедушку из одного из микрорайонов города, но упал и разорвался за автомобильным транспортом.

Об инциденте глава ВГА Часового Яра сообщил в своем фейсбуке. Детали он рассказал в комментарии УП.

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Российский FPV разорвался возле машины мэра Часового Яра

Инцидент произошел 16 октября уже после выезда из Часового Яра в Донецкой области, в соседнем селе Николаевка.

В автомобиле L200 на момент прилета был Сергей Чаус, его сотрудник и раненый дедушка. К счастью, все живы и целы. Повреждения получил только автомобиль.

3 колеса минус и машина в дырках,

– так прокомментировал в видео ситуацию Чаус.

В комментарии изданию "Украинская правда" мэр Часового Яра рассказал, что "вчера мы вывозили с Шевченко (микрорайон Часового Яра – УП) раненого деда 1939 года".

"Наша машина была в движении, видимо, они (россияне – УП) обрисовали нас еще во время заезда в город, и уже на выезде, в Николаевке, пытались попасть. Основную роль здесь сыграл РЭБ – он посадил эту гадость, и она разорвалась за машиной. Осколки посекли колеса и заднюю часть машины, мы выезжали на дисках. Не знаю, охотились ли они на меня, или просто (атаковали машину – УП)", – сообщил Сергей Чаус.

Российский FPV-дрон разорвался возле машины мэра Часового Яра во время эвакуации: смотрите видео