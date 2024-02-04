Украина намерена произвести миллион FPV-дронов в 2024 году, – WSJ

До конца 2024 года Украина планирует произвести 1 миллион FPV-дронов. Сравнительно недорогие ударные БПЛА должны компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов.

Так, издание отмечает, что таким образом наше государство пытается компенсировать недостаток боеприпасов, образовавшийся из-за отсутствия военной помощи от США.

Кстати Присоединяйтесь к уничтожению врагов, – Федоров призвал украинцев собирать дома FPV-дроны

Миллион дронов в 2024 году

Издание отметило, что FPV-дроны, которые можно изготовить всего за несколько сотен долларов за единицу из деталей, что в основном доступны на коммерческом рынке, становятся одним из важнейших видов оружия в Украине.

По всей стране уже появляются импровизированные фабрики. Издание отметило, что они ежемесячно выпускают тысячи FPV-дронов.

Далее беспилотники доставляют на фронт, военные прикрепляют взрывчатку и забрасывают ее в российские окопы и бронетехнику.

С нашей экономикой мы не можем делать танки. Наше решение – создавать дроны,

– сказал Николай Гаврилюк, исполнительный директор компании по производству БПЛА.

Беспилотники не могут нанести такой вред, как артиллерийские снаряды или минометы, которых сейчас не хватает. Однако, украинские войска используют их, чтобы наносить удары по слабым местам бронетехники, чтобы обездвижить ее, нацеливаться на российские грузовики и личный состав врага. Это затрудняет для агрессора перемещение бойцов и боеприпасов.

Украина нацелена на массированное производство. Так, премьер Михаил Федоров заявил, что наше государство идет навстречу достижению цели, которую президент Владимир Зеленский поставил в конце прошлого года, по производству не менее миллиона дронов в 2024 году. Интересно, что это более чем в 100 раз больше, чем в 2022.

Шмыгаль о производстве миллиона дронов