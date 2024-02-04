Украина намерена произвести миллион FPV-дронов в 2024 году, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
До конца 2024 года Украина планирует произвести 1 миллион FPV-дронов. Сравнительно недорогие ударные БПЛА должны компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов.
Так, издание отмечает, что таким образом наше государство пытается компенсировать недостаток боеприпасов, образовавшийся из-за отсутствия военной помощи от США.
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Миллион дронов в 2024 году
Издание отметило, что FPV-дроны, которые можно изготовить всего за несколько сотен долларов за единицу из деталей, что в основном доступны на коммерческом рынке, становятся одним из важнейших видов оружия в Украине.
По всей стране уже появляются импровизированные фабрики. Издание отметило, что они ежемесячно выпускают тысячи FPV-дронов.
Далее беспилотники доставляют на фронт, военные прикрепляют взрывчатку и забрасывают ее в российские окопы и бронетехнику.
С нашей экономикой мы не можем делать танки. Наше решение – создавать дроны,
– сказал Николай Гаврилюк, исполнительный директор компании по производству БПЛА.
Беспилотники не могут нанести такой вред, как артиллерийские снаряды или минометы, которых сейчас не хватает. Однако, украинские войска используют их, чтобы наносить удары по слабым местам бронетехники, чтобы обездвижить ее, нацеливаться на российские грузовики и личный состав врага. Это затрудняет для агрессора перемещение бойцов и боеприпасов.
Украина нацелена на массированное производство. Так, премьер Михаил Федоров заявил, что наше государство идет навстречу достижению цели, которую президент Владимир Зеленский поставил в конце прошлого года, по производству не менее миллиона дронов в 2024 году. Интересно, что это более чем в 100 раз больше, чем в 2022.
Шмыгаль о производстве миллиона дронов
- О планах по производству миллиона дронов в Украине рассказал и премьер. Денис Шмыгаль отметил, что такое количество БПЛА является реалистичной задачей для Украины.
- Премьер-министр сказал, что в реализации проекта по производству миллиона дронов власть делает ставку не только на государственные проекты, но и на частные компании. По словам Шмыгаля, в фокусе – дроны и другие военные инновации.
- "Ключевая задача – активизировать производство беспилотников, боеприпасов, другого современного оружия и насытить им Силы обороны. Президент Владимир Зеленский поставил четкую цель – выпустить в этом году миллион дронов для фронта. Учитывая ту базу и потенциал, который есть сегодня, – это очень реалистичная задача", – подчеркнул премьер.