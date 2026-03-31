FPV-дрон ударил по правительству Белгородщины: пострадал один из начальников

FPV-дрон атаковал здание правительства Белгородской области прямо посреди дня 31 марта. Пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части.

Удар подтвердил губернатор Белгородской области Гладков.

Что известно об атаке на Белгород?

Около 12:00 российские мониторинговые каналы сообщают об активности дронов в направлении Белгорода. Через несколько минут БпЛА заметили уже в центре города, где он и ударил.

Впоследствии стало известно, что прилет был по зданию правительства Белгородской области.

В результате удара пострадал начальник административно-хозяйственного отдела Вячеслав Бескоровайный,

– заявил Гладков.

У него осколочные ранения ног, живота и руки. Его отправили в больницу.

На здании повреждены фасад и остекление.

Ранее дрон пытался атаковать Гладкова