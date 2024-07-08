У ВСУ есть технологическая инновация, которая ослабит вражеское давление на ПВО: в ISW раскрыли детали

Украинские операторы беспилотников все больше улучшают свои возможности перехвата вражеских дронов. Это позволяет ослабить давление противника на наши средства противовоздушной обороны.

Украинские операторы беспилотников используют FPV дроны для поражения российских разведывательных беспилотников. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Давление на ПВО можно ослабить

Так, на видео, опубликованном 1 июня, видно, как украинские силы используют беспилотники FPV для поражения российского тактического разведывательного беспилотника "Зала" и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" посреди полета в районе Большой Новоселки.

Отмечается, что 29 июня Харьковская оперативно-тактическая группировка опубликовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник перехватывает российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет", летящий в воздухе на Харьковском направлении.

Украинские операторы беспилотников, похоже, улучшают свои возможности перехвата российских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе. Эти технологические инновации могут позволить украинским силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия, если они будут успешно применены в широких масштабах,

– говорится в сообщении.

Как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать беспилотники для перехвата других БпЛА на тактическом уровне. В то же время ISW еще не видел подтверждений того, что российские силы используют дроны для поражения украинских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

По словам специалистов, способность украинцев использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским силам ослабить российские ударные комплексы.

Вместе с тем это позволило бы сохранить при этом дорогие и дефицитные перехватчики противовоздушной обороны малой и средней дальности, в которых Украина и так нуждается, для более дорогих и значительных российских воздушных целей.

Впрочем, военные аналитики пока не видели случаев, чтобы украинские силы использовали беспилотники FPV для масштабного поражения российских разведывательных беспилотников. Российские и украинские войска сейчас ведут технологическое соревнование между наступательными и оборонительными силами.

Так, сообщается, что способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины нивелировать нынешние преимущества России в материально-техническом обеспечении.