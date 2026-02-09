Россияне начали запускать FPV-дроны с "Герберы": момент попал на видео

В сети 9 февраля распространялось видео, на котором видно запуск FPV-дрона с российского беспилотника типа "Гербера". Враг может применять его для ударов, разведки или корректировки.

Об этом рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно о запуске FPV-дрона с "Герберы"?

В сети показали видео, как во время очередного обстрела Украины россияне прибегают к новым методам атак. В частности, с российского БпЛА типа "Гербера" зафиксирован момент запуска FPV-дрона.

Россияне с "Герберы" запустили FPV-дрон: смотрите видео

Фиксируем такие случаи использования ежедневно,

– добавил "Флеш".

О возможности такого применения БпЛА Бескрестнов предупреждал ранее. Тогда он отмечал, что сам дрон после запуска не обнаружили. Поэтому неизвестно, был ли он ударным, или разведывательным.

Пока непонятно, станет ли такая практика России массовой. Как отметил "Флеш", о такой опасной модернизации вражеских дронов стоит оперативно информировать население.

