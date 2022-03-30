Фракция ОПЗЖ в Одесском горсовете прекратила существование

ОПЗЖ больше не существует в Одесском городском совете. Все депутаты покинули ряды партии.

Соответствующее решение было принято на собрании депутатов 28 марта. Об этом сообщили на официальной странице горсовета.

Обратите внимание Депутат от ОПЗЖ помог россиянам войти в Изюм, – представитель горсовета

Фракции ОПЗЖ в Одесском горсовете больше нет. 100 процентов депутатов покинули ряды политсилы,

– говорится в сообщении.

10 экс-депутатов ОПЗЖ вошли в состав депутатской группы "За жизнь и мир". Это, например, Виталий Саутенков, Роман Сенык, Виктор Баранский, Игорь Батраков, Иван Демченко, Александр Эдельман, Алексей Еремица, Владимир Корниенко, Сергей Узунов и Дина Яценко.

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