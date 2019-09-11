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      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ

      Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

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      "Европейская Солидарность" заблокировала подписание закона об импичменте
      "Европейская Солидарность" заблокировала подписание закона об импичменте / 24 канал

      Народные депутаты от "Европейской солидарности" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

      Документ поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству, однако его текста на сайте Рады пока нет.

      Это надо знать: Закон об импичменте: что это значит и будет ли он действенным

      Теперь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сможет подписать этот закон. Согласно регламенту, депутаты сначала должны рассмотреть проект постановления об отмене решения.

      Его подготовили 13 нардепов, среди них – Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубов, Николай Княжицкий и другие.

      Отметим, нардепы Верховной Рады 9 созыва поддержали законопроект №1012 об импичменте президента в целом. Законопроект авторства президента Владимира Зеленского поддержали 245 депутатов Верховной Рады: 244 – из "Слуги народа" и 1 – внефракционный. Не поддержали законопроект – 73, еще 55 – воздержались.

      Накануне в первом чтении законопроект поддержали 337 народных избранников.

      Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

      Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Он может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом рады, этим и другими законами Украины.

      Імпічмент президенту
      Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Верховная Рада Импичмент
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