Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Народные депутаты от "Европейской солидарности" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

Документ поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству, однако его текста на сайте Рады пока нет.

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Теперь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сможет подписать этот закон. Согласно регламенту, депутаты сначала должны рассмотреть проект постановления об отмене решения.

Его подготовили 13 нардепов, среди них – Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубов, Николай Княжицкий и другие.

Отметим, нардепы Верховной Рады 9 созыва поддержали законопроект №1012 об импичменте президента в целом. Законопроект авторства президента Владимира Зеленского поддержали 245 депутатов Верховной Рады: 244 – из "Слуги народа" и 1 – внефракционный. Не поддержали законопроект – 73, еще 55 – воздержались.

Накануне в первом чтении законопроект поддержали 337 народных избранников.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Он может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом рады, этим и другими законами Украины.



Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала