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      Фракція Порошенка заблокувала підписання закону про імпічмент

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      "Європейська Солідарність" заблокувала підписання закону про імпічмент
      "Європейська Солідарність" заблокувала підписання закону про імпічмент / 24 канал

      Народні депутати від "Європейської солідарності" зареєстрували проєкт постанови про скасування голосування за законопроект про імпічмент.

      Документ надійшов до парламенту і переданий на розгляд керівництву, однак його тексту на сайті Ради наразі немає.

      Це треба знати: Закон про імпічмент: що це означає і чи буде він дієвим

      Тепер голова Верховної Ради Дмитро Разумков не зможе підписати цей закон. Відповідно до регламенту,  депутати спершу мають розглянути проєкт постанови про скасування рішення.

      Його підготували 13 нардепів, серед них – Ірина Геращенко, Ірина Луценко, Артур Герасимов, Ірина Фріз, Степан Кубів, Микола Княжицький та інші. 

      Зазначимо, нардепи Верховної Ради 9 скликання підтримали законопроєкт №1012 про імпічмент президента в цілому. Законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського підтримали 245 депутатів Верховної Ради: 244 – з "Слуги народу" та 1 – позафракційний. Не підтримали законопроєкт – 73, ще 55 – утримались.

      Напередодні у першому читанні законопроєкт підтримали 337 народних обранців.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Він може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

      Імпічмент президенту
      Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності
      сьогодні
      14605
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Верховна Рада Імпічмент
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