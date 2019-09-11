Фракція Порошенка заблокувала підписання закону про імпічмент

Народні депутати від "Європейської солідарності" зареєстрували проєкт постанови про скасування голосування за законопроект про імпічмент.

Документ надійшов до парламенту і переданий на розгляд керівництву, однак його тексту на сайті Ради наразі немає.

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Тепер голова Верховної Ради Дмитро Разумков не зможе підписати цей закон. Відповідно до регламенту, депутати спершу мають розглянути проєкт постанови про скасування рішення.

Його підготували 13 нардепів, серед них – Ірина Геращенко, Ірина Луценко, Артур Герасимов, Ірина Фріз, Степан Кубів, Микола Княжицький та інші.

Зазначимо, нардепи Верховної Ради 9 скликання підтримали законопроєкт №1012 про імпічмент президента в цілому. Законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського підтримали 245 депутатів Верховної Ради: 244 – з "Слуги народу" та 1 – позафракційний. Не підтримали законопроєкт – 73, ще 55 – утримались.

Напередодні у першому читанні законопроєкт підтримали 337 народних обранців.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Він може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.



Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу