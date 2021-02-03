Во Франции в результате сильных наводнений погибли 2 человека: подробности
В Париже река Сена вышла из берегов, в результате чего уже погибли 2 человека. В некоторых регионах страны объявили второй уровень опасности.
Источник: ТСН
Причиной непогоды стали сильные дожди, которые были в Париже в течение последних недель. Поэтому значительное количество населенных пунктов оказались по колено в воде.
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В частности, из-за непогоды перекрыли почти 50 второстепенных дорог. В то же время несколько сотен человек остались без электроэнергии.
Известно, что уровень воды в Сене поднялся до почти 4 метров. Из-за этого в Париже перекрыли некоторые выходы метро и набережных.
Из-за наводнений в городе убрали из набережных передвижные кафе, скамейки и мусорные баки. Жителям Парижа, проживающим на баржах, также посоветовали переставить свои транспортные средства в безопасное место.
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Во Франции ожидают, что пик уровня воды в Париже придется на 3 февраля. По данным синоптиков, после этого сильные дожди остановятся.
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