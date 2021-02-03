У Парижі річка Сена вийшла з берегів, внаслідок чого вже загинули 2 людини. У деяких регіонах країни оголосили другий рівень небезпеки.

Джерело: ТСН

Причиною негоди стали сильні дощі, які були у Парижі протягом останніх тижнів. Через це значна кількість населених пунктів опинилися по коліна у воді.

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Зокрема, через негоду перекрили майже 50 другорядних доріг. Водночас кілька сотень людей залишились без електроенергії.

Відомо, що рівень води в Сені піднявся до майже 4 метрів. Через це у Парижі перекрили деякі виходи метро та набережних.

Зверніть увагу! У січні 2018 року рівень води в Сені підіймався до 5,88 метра, а під час повені в січні 1910 року – до 8,62 метра.

Через повені у місті прибрали з набережних пересувні кафе, лави й сміттєві баки. Жителям Парижа, які проживають на баржах, також порадили переставити свої транспортні засоби в безпечне місце.

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У Франції очікують, що пік рівня води в Парижі припаде на 3 лютого. За даними синоптиків, після цього сильні дощі зупиняться.

Більше деталей про повінь у Парижі – читайте за посиланням.