Во Франции протестовали из-за обязательной вакцинации: возникли столкновения – видео

Во Франции 24 июля более 160 тысяч человек вышли на протест из-за планов правительства сделать вакцинацию против COVID-19 фактически принудительной. Демонстрантов разгоняли правоохранители.

Как происходил протест

Протесты прошли в ряде крупных городов Франции, в частности Париже, Марселе, Монпелье, Нанте и Тулузе. На прошлой неделе люди также выходили на улицы, однако тогда их было меньше – около 114 тысяч.

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На площади Бастилии протестующие скандировали "Свобода!". На другой акции протеста, которую созвали ультраправые политики на западе Парижа демонстранты несли транспаранты с надписью "Остановить диктатуру".

Тысячи людей вышли на улицы Парижа: видео

Протест из-за вакцинации в Валансе: видео

Столкновения между протестующими и силовиками

Демонстранты сбили мотоцикл силовиков. После этого между ними возникли стычки. Полиция пыталась оттеснить протестующих у столичного железнодорожного вокзала Сен-Лазар.

Смотрите видео столкновений между силовиками и демонстрантами:

Кроме того, столкновения возникли на проезжей части Елисейских полей. Там правоохранители применили слезоточивый газ и остановили движение транспорта. Кроме того, они пытались оттеснить протестующих водометами.

Силовики применили водометы: видео

Почему французы протестовали

Большинство населения страны уже вакцинированы, а общественное мнение относительно прививки, по данным соцопросов, является положительным. Однако есть и те, кто не хочет вакцинироваться, пишет Associated Press.

Протестующие против законопроекта, который вводит ограничения для непривитых. Согласно ему:

для посещения ресторанов необходимы будут спецпропуски. Заведения, которые не будут придерживаться этого, получат штраф;

пропуск даже будет необходим для несрочного посещения больницы или домов престарелых, а также поездок на междугороднем транспорте;

медработники и работники, ухаживающие за пожилыми людьми, должны обязательно вакцинироваться до 15 сентября. Иначе им грозят штрафы или даже увольнения.

Чтобы получить такой пропуск граждане должны полностью прививаться, иметь отрицательный результат теста на коронавирус или доказательства, что они недавно переболели. Сейчас соответствующий документ рассматривает Сенат.