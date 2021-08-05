Во Франции разбился самолет с туристами: есть погибшие и раненые

Во Франции потерпел крушение небольшой самолет с туристами на борту. Погибли три человека, еще один пострадавший – в тяжелом состоянии.

Крушение произошло в департаменте Савой 5 августа. Самолет, на борту которого находились 4 человека, не долетел до перевала Глендон в городе Сен-Коломбан-де-Вильяр.

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Удалось выжить только женщине, которая катапультувалась

Единственный человек, которому удалось выжить, катапультировался. Однако состояние потерпевшей – очень тяжелое. Пациентку доставили на вертолете в медицинский центр Лионского университета.

По предварительной информации, после падения самолет загорелся и развалился на части.

Самолет появился очень быстро за небольшим холмом – с огромным шумом. Просто в 100 метрах от нас он врезался в дерево и взорвался в воздухе,

– рассказала очевидец событий Сесиль.

На место трагедии прибыли более 30 пожарных

На место трагедии прибыли около 30 пожарных. Работают также жандармы и медики. Причины крушения определит расследование.

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Смотрите на карте, где произошло крушение: