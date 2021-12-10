Во Франции на воду спустили первый катер для охраны морских границ Украины

Как сообщили 9 декабря в Государственной пограничной службе Украины, во Франции уже был спущен на воду первый катер FPB98MKI. Судно предназначено для охраны морских границ Украины.

В Украину его, впрочем, доставят уже весной. В общей сложности по соглашению Киева и Парижа таких катеров будет 20, причем 5 из них построят в Украине – в Николаеве.

Здесь больше об этом Подписали контракт: Украина и Франция будут совместно строить 5 кораблей в Николаеве

Первый из 20: на воду спустили новый катер для украинских пограничников

Во Франции 9 декабря спустили на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

Но еще будут продолжаться монтажные работы, подготовка оборудования и так далее.

Поэтому в Украину судно прибудет весной, уже после ходовых испытаний.

Свидетелями первого спуска катера на воду были посол Украины во Франции Вадим Омельченко, гендиректор компании ОСЕА Ролан Жоассар и представители Госпогранслужбы.

Спуск на воду нового катера для Украины: смотрите видео Госпогранслужбы



Новый катер для Украины / Фото Госпогранслужбы



К нашим морям он прибудет весной / Фото Госпогранслужбы

Представитель Морской охраны Украины Владислав Шмалев, также наблюдавший за процессом, отметил:

Что построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (60 километров в час).

(60 километров в час). И что скоро во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, которых будут обучать эксплуатировать и обслуживать новую технику.

Сотрудничаем не только с Францией: смотрите видео о соглашении Британии и Украины