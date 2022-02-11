Франция боялась за ДНК Макрона: у Путина объяснили переговоры за 6-метровым столом

Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводили переговоры в Кремле на значительном расстоянии друг от друга. Все потому, что французский президент отказался делать в России тест на COVID-19.

Такую информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что расстояние во время встречи президентов вызвало значительный интерес, поэтому стоит высказаться об этом.

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Что говорят в Кремле

Песков заверил, что в Кремле с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами перед переговорами с Путиным. Мол, это привычная мировая практика, которая предусматривает дополнительные протокольные меры в случае ее применения, то есть – большее расстояние между политиками.

"Действительно, иногда Путин общается со своими гостями, сидя рядом перед камином в кабинете. Они обмениваются рукопожатиями. А с кем-то переговоры происходят за столом", – отметил спикер главы Кремля.



Расстояние между президентами достигало около 6 метров / Фото Getty images

Как заметил пресс-секретарь Путина, если бы оба политика провели перед встречей тестирование, таких ограничений можно было бы избежать. Впрочем, позиция французской стороны понятна для Кремля. "В этом нет никакой политики и это отнюдь не мешает проведению переговоров, что главное", – заверил Песков.

У Макрона переживали за его ДНК

Ранее в издании "РИА-Новости" пояснили решение французского лидера. "Мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в их руки (российских медиков – 24 канал)", – подчеркнули в Елисейском дворце. Перед отъездом Макрон сделал ПЦР-тест во Франции. Уже по приезду в Москву личный врач политика сделал ему тест на антитела.

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