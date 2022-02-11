Таку інформацію підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков. Він зауважив, що відстань під час зустрічі президентів викликала значний інтерес, тож варто висловитися про це.

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Що кажуть у Кремлі

Пєсков запевнив, що у Кремлі з розумінням ставляться до рішення деяких закордонних лідерів не обмінюватися ПЛР-тестами перед переговорами з Путіним. Мовляв, це звична світова практика, яка передбачає додаткові протокольні заходи у випадку її застосування, тобто – більшу відстань між політиками.

"Справді, деколи Путін спілкується зі своїми гостями, сидячи поруч перед каміном у кабінеті. Вони обмінюються рукостисканнями. А з кимось переговори відбуваються за столом", – зауважив речник очільника Кремля.



Відстань між президентами сягала близько 6 метрів / Фото Getty images

Як зауважив прессекретар Путіна, якби обоє політик провели перед зустріччю тестування, таких обмежень можна було б уникнути. Втім, позиція французької сторони є зрозумілою для Кремля. "У цьому немає жодної політики і це аж ніяк не заважає проведенню переговорів, що головне", – запевнив Пєсков.

У Макрона переживали за його ДНК

Раніше у виданні "РИА-Новости" пояснили рішення французького лідера. "Ми не могли допустити, аби ДНК президента потрапила до їхніх рук (російських медиків – 24 канал)", – підкреслили в Єлисейському палаці. Перед від'їздом Макрон зробив ПЛР-тест у Франції. Вже після приїзду до Москви особистий лікар політика зробив йому тест на антитіла.