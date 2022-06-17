Франция больше не получает российский газ из-за трубопровода из Германии

Руководитель французской газотранспортной сети GRTgaz объявил, что с 15 июня больше не будет получать российский газ из-за германского трубопровода.

Он объяснил, что это произошло из-за "физического прекращения потока между Францией и Германией".

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Турбопровод с Германией был самым главным

Франция получает от России около 17% своего газа, поступающего в страну через трубопровод или в жидком виде на танкерах-газовозах. Подавляющее большинство импортируемого газа обычно поступало по трубопроводу между Францией с Германией.

Согласно данным GRTgaz, с начала года потоки были сокращены на 60% и этот пункт импорта работал всего на 10% своей мощности. Через два дня предложение упало до нуля.

Тем временем Франция увеличила импорт нефти из России

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны России против Украины Франция, а также Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили импорт сырой нефти из страны-агрессоры . Значительную часть этого топлива реэкспортируют в виде нефтепродуктов, в том числе в США и Европу.

Европейские покупатели во Франции, Бельгии и Нидерландах покупали большую часть краткосрочных скидочных грузов, покупая сжиженный природный газ и сырую нефть на спотовом рынке. Эти покупки совершаются вне уже действующих соглашений. Большинство российского ископаемого топлива перевозится на европейских судах.

За первые 100 дней полномасштабной войны России заработала более 93 миллиардов евро

Благодаря тому, что страны продолжают торговать с Россией, с 24 февраля по 3 июня Россия заработала 93 млрд евро дохода от экспорта ископаемого топлива. И страны Евросоюза импортировали 61% этого объема на сумму около 57 млрд евро.

Крупнейшими импортерами были:

Китай (12,6 миллиарда евро),

Германия (12,1 миллиарда евро),

Италия (7,8 миллиарда евро),

Нидерланды (7,8 миллиарда евро),

Турция (6,7 миллиарда евро),

Польша (4,4 миллиарда евро),

Франция (4,4 млрд евро).

и Индия (3,4 миллиарда евро).

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