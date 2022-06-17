Він пояснив, що це трапилось через "фізичне припинення потоку між Францією та Німеччиною".

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Турбопровід з Німеччиною був найголовнішим

Франція отримує від Росії близько 17% свого газу, який надходить до країни через трубопровід або в рідкому вигляді на танкерах-газовозах. Переважна більшість імпортованого газу зазвичай надходила трубопроводом між Францією з Німеччиною.

Згідно з даними GRTgaz, від початку року потоки були скорочені на 60% і цей пункт імпорту працював лише на 10% своєї потужності. За два дні пропозиція впала до нуля.

Тим часом Франція збільшила імпорт нафти з Росії

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Франція, а також Індія, Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія збільшили імпорт сирої нафти з країни-агресорки. Значну частину цього палива реекспортують у вигляді нафтопродуктів, у тому числі до США та Європи.

Європейські покупці у Франції, Бельгії та Нідерландах купували більшу частину короткострокових вантажів зі знижкою, купуючи зріджений природний газ та сиру нафту на спотовому ринку. Ці покупки відбуваються поза вже чинними угодами. Більшість російського викопного палива перевозять на європейських суднах.

За перші 100 днів повномасштабної війни Росії заробила понад 93 мільярди євро

Завдяки тому, що країни продовжують торгувати з Росією, від 24 лютого по 3 червня Росія заробила 93 мільярди євро доходу від експорту викопного палива. І країни Євросоюзу імпортували 61% цього обсягу на суму близько 57 мільярдів євро.

Найбільшими імпортерами були:

Китай (12,6 мільярдів євро),

Німеччина (12,1 мільярдів євро),

Італія (7,8 мільярдів євро),

Нідерланди (7,8 мільярдів євро),

Туреччина (6,7 мільярдів євро),

Польща ( 4,4 мільярдів євро),

Франція (4,4 мільярдів євро).

та Індія (3,4 мільярдів євро).

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