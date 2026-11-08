Европа присоединится к переговорам в Абу-Даби, – МИД Франции

10 и 11 ноября в Абу-Даби запланирована трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России. Франция также примет в них участие.

Об этом 8 ноября сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.

Кто будет представлять Европу на переговорах в Абу-Даби?

Барро заявил, что в последние недели европейцы четко дали понять американским посредникам: будущее Европы нельзя обсуждать без их участия и учета их позиции.

Поэтому представители европейских стран примут участие в переговорах в Абу-Даби.

Европейцы будут должным образом представлены, а Франция приедет в Абу-Даби, чтобы присоединиться к этим обсуждениям. Пока не могу сказать, кто именно будет представлять Францию, но наша страна точно будет там,

– объяснил чиновник.

Министр подчеркнул, что Франция будет отстаивать общее видение стран Европейского союза.

Франция сделает так, чтобы голос Европы прозвучал,

– отметил дипломат.

Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал заключение "очень большого" соглашения с Россией, которое будет касаться не только войны в Украине, но и "всей Европы".

В четверг, 5 ноября, в преддверии переговоров в Абу-Даби, представители США, европейских стран, Украины и НАТО встретились в Брюсселе. Представитель НАТО сообщила, что участники встречи обсудили пути достижения справедливого и длительного завершения войны в Украине.

Во встрече в режиме видеосвязи также принял участие спецпредставитель президента США Джаред Кушнер, являющийся его зятем. Он заявил, что Вашингтон работает над "широкой архитектурой безопасности Европы", которая поможет создать условия для продолжительного мира.

Европейские союзники США осторожно относятся к такому подходу Вашингтона. Они давно выступают против стремления Москвы поменять действующую систему безопасности в Европе.

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Кремль выдвинул НАТО ультиматум. Среди требований был вывод войск Североатлантического союза из Восточной Европы. Западный военный союз отверг эти требования.

В четверг Кушнер также заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби США проведут консультации с европейскими партнерами. Если удастся достичь прогресса, Вашингтон планирует перейти к более широкому многостороннему формату переговоров с участием европейских стран.