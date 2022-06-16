Франция хочет, чтобы Украина вернула все оккупированные территории, включая Крым, – СМИ

Эмануэль Макрон отметил, что в рамках военной победы над Россией Украина должна вернуть контроль над всеми оккупированными территориями, включая Крым. Он подчеркнул, что Франция полностью находится на нашей стороне.

Как сообщают дипломаты, сопровождающие Макрона, заявление прозвучало во время визита в Киев представителей Франции, Германии и Италии. Они приехали в столицу Украины утром 16 июня.

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Франция ожидает целостной победы

Беседуя с журналистами, представитель Макрона заявил, что Франция ожидает, что аннексированный в 2014 году Черноморский полуостров полностью станет украинским.

Мы за цельную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, завоеванных русскими, включая Крым,

– сказал французский чиновник.

По словам источника, после окончания войны мира потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО. Это поможет выстроить крепкое сотрудничество.

На карту поставлена безопасность всех нас,

– заявил источник, добавив, что украинская "победа должна определиться Зеленским".

Визит европейских лидеров в Украину: коротко

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину 16 июня . В Киев добирались с помощью Укрзализныци.

В разговоре с журналистами Макрон рассказал , что во время визита в Киев лидеры сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень. Он считает , что переговоры с Зеленским очень важны для него, канцлера Германии Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил цели приезда европейских дипломатов. По его словам, основными вопросами встречи станут продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины.

Впоследствии стало известно, что к ним присоединится и президент Румынии Клаус Иоганнис.

К 12 часам дня дипломаты прибыли в Ирпень. Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов прошли по улицам города, где 75% зданий были повреждены в результате вторжения российских войск.

С политиками не было Владимира Зеленского. Обещают, что он встретится с гостями государства ближе к обеду. В частности, к 14:00 запланирована совместная пресс-конференция.

Эммануэль Макрон выразил свое восхищение героическим противостоянием украинцев перед варварством.

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