Франция в поисках: политолог сказал, почему Париж хочет быть посредником между Китаем и США
Франция хочет стать посредником между США и Китаем. Это давняя политика страны, которую она проводила еще в прошлом веке, будучи посредником между США и сначала СССР, а затем Россией.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Тарас Загородний. Он подчеркнул, что интерес Франции – найти свою нишу, использовать ее для экономических преференций и получать от этого выгоду.
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Новое посредничество
Тарас Загородний отметил, что сейчас ведется работа по расшатыванию коалиции стран НАТО. Так, Франция во времена СССР занимала роль посредника между Советским Союзом и США. До 1958 года Шарль де Голль настоял, чтобы ни одно войско НАТО не было на территории Франции. А в 1966 году страна вообще вышла из военных структур Альянса. И продолжалось это до 2009 года.
"Я не исключаю таких кульбитов (резких изменений – 24 Канал) у французов, потому что их роль посредника между США и сначала Советским Союзом, а затем Россией исчезла. Они понимают, что такого посредника не нужно США. Они будут делать ставку на Центральную и Восточную Европу, которая будет основной опорой безопасности и многие вопросы по восточной политике ЕС нужно будет согласовывать, в том числе с Киевом. И Франция нашла новую клиентелу. Теперь они хотят быть посредником между США и Китаем", – отметил политолог.
Тарас Загородний о политике Франции: смотреть видео
Политика Франции: последние события
- Зарубежные издания пишут, что Эммануэлю Макрону и Урсуле фон дер Ляйен не удалось ни по какому вопросу получить уступки у Си Цзиньпина. Более того – китайский лидер мог завербовать французского президента, равно как Сталин в 1944 году поступил с Шарлем де Голлем, объявив Францию победителем во Второй мировой войне.
- Макрон после визита в Китай заявил, что Европе нужно уменьшить зависимость от США. Эта критика, вероятно, связана с политикой его предшественников. Ведь почти все французские президенты имели антиамериканскую позицию, а Макрон по истечении своего срока не хочет уходить из политики.
- Французский президент подписал закон о пенсионной реформе несмотря на массовые протесты. Речь идет о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Это вызывало недовольство.