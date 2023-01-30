Франция и Австралия договорились о совместном производстве снарядов для Украины

Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине. Они планируют выпустить несколько тысяч подобных боеприпасов.

Об этом министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил 30 января после встречи с австралийским министром обороны Ричардом Марлсом в Париже.

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Франция и Австралия будут производить снаряды для Украины

Франция и Австралия договорились о сотрудничестве по производству снарядов для Украины. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что французы совместно с австралийцами совместно изготовят "несколько тысяч" 155-миллиметровых снарядов в помощь Украине.

Однако министр обороны Франции не уточнил, когда начнется это производство, а также в каком количестве и когда мы получим эти снаряды.

К слову, это была первая официальная встреча министров обороны Франции и Австралии через 2 года после того, как австралийцы отказались от оборонного соглашения с Парижем в пользу сотрудничества с Великобританией и США.

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